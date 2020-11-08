الكشف عن تفاصيل اجتماع ’’ميناء الفاو’’ بحضور وزير النقل ونائب يتحدث عن عمليات تلاعب بالمواصفات

2020/11/08 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب برهان المعموري، اليوم الأحد (08 تشرين الثاني 2020)، عن تفاصيل اجتماع لجنة الخدمات والإعمار النيابية بوزير النقل، ناصر الشبلي بخصوص مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة.





وقال المعموري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "لجنة الخدمات والاعمار النيابية، استضافت اليوم الأحد برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي، وزير النقل ناصر الشبلي، والكادر المتقدم في الوزارة، وبحضور لجنة التخطيط الاستراتيجي وعدد من اعضاء المجلس للوقوف على تطورات ملف تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير".

وأضاف، أن "جلسة الاستضافة، جرى خلالها التباحث حول أهم النقاط التي أثارت لغطاً كبيراً، وأشرت شبهات كثيرة ومن أهمها التلاعب بالمواصفات الفنية التي وضعها المستشار الإيطالي".

وأوضح، أن "الإدارة الجديدة للشركة الكورية المنفذة للمشروع التي جاءت بعد وفاة المدير السابق طلبت تقليل الأعماق تدريجياً وتمديد مدة انجاز العمل فضلاً عن زيادة المبلغ المتفق عليه".

وأشار إلى أن "المفاوضات ما زالت جارية مع الشركة الكورية، حيث أن الجانب العراقي يشدد على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية وبالخصوص فيما يتعلق بالأعماق (19.8)".





وأكد المعموري قائلاً: "لن نسمح لأي جهة في الدولة العراقية مهما علا منصبها بعرقلة انجاز ميناء الفاو الكبير بمواصفاته الفنية المتفق عليها كونه يتعلق بتقرير المصير الاقتصادي للبلاد ويحدد حاضر ومستقبل الاجيال القادمة".

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