البرلمان يطلب خفضاً أكبر لمبلغ الاقتراض بعد موافقة المالية على جعله 31 تريليوناً

2020/11/08 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال عضو اللجنة المالية النيابية، احمد مظهر الجبوري، إن البرلمان بصدد تمرير مشروع قانون تمويل العجز المالي الأسبوع الحالي.

وذكر الجبوري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هناك اجماعا برلمانيا على تخفيض أكثر لمبلغ الاقتراض خاصة بعد أن خفضت وزارة المالية المبلغ من 41 تريليون الى 31 تريليون دينار".

واضاف أن "البرلمان مع قانون يضمن رواتب الموظفين للأشهر المقبلة ودون أي مصاريف أخرى، مبينا أن البرلمان سيمرر القانون بمبلغ يقتصر على الرواتب فقط وان لا يتجاوز 15 تريليون دينار، موضحا، أنه، تم التوافق على هذا الامر فالقانون سيمضي للاقرار خلال جلسات الاسبوع الحالي".

وتابع الجبوري أن "الحكومة هي من تتحمل المسؤولية القانونية بتأخير الرواتب وليس البرلمان ولجنته المالية، مشيرا إلى أن، اللجنة المالية تصر على ان يكون مبلغ الاقتراض للرواتب فقط دون ابواب صرف أخرى".

وأنهى مجلس النواب، أمس السبت، القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

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