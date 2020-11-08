العثور على 14 عبوة ناسفة ونفقين ومنصة صواريخ في جبال مكحول

2020/11/08 | 12:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، العثور على 14 عبوة ناسفة ونفقين ومنصة صواريخ خلال عملية تفتيش وتطهير جبال مكحول.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع وخلال العملية الامنية الواسعة التي انطلقت، صباح اليوم، لتطهير وتفتيش سلسلة جبال مكحول، تمكنتا من العثور …

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