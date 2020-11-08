تنفيذ ضربات جوية في جبال مكحول وخانوكة

2020/11/08 | 12:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، قصف اهداف ارهابية في سلسلة جبال مكحول.وقالت الخلية، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “طائرات القوة الجوية وطيران التحالف الدولي نفذت سلسلة ضربات جوية على اهداف إرهابية في سلسلة جبال مكحول وخانوكة”.وكانت العمليات المشتركة، قد اعلنت في وقت سابق اليوم، انطلاق عملية عسكرية وامنية واسعة …

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