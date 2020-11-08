الكعبي: ميناء الفاو استحقاق للشعب العراقي ويجب ان يكون بمستوى عالمي

2020/11/08 | 12:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد بين النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ان ميناء الفاو استحقاق للشعب العراقي، مشددا على ضرورة ان يكون بمستوى الموانئ العالمية.وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكعبي ترأس اجتماعاً مهما للجنة الخدمات والإعمار النيابية، لبحث تفاصيل ملف ميناء الفاو الكبير، بحضور وزير النقل”.وأكد الكعبي، ان …

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