الاعلام الامني يعلن العثور على نفقين وعبوات ناسفة في مكحول

2020/11/08 | 12:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الأحد، العثور على نفقين و14 عبوة ناسفة في جبال مكحول....

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