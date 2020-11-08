القبض على على ثلاثة ارهابيين من مسؤولي قاطع الجزيرة

2020/11/08 | 12:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الأمن الوطني في غرب نينوى، الاحد، القاء القبض على ثلاثة ارهابيين من مسؤولي قاطع الجزيرة....

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