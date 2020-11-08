بالصور .. موظفو بلدية كربلاء ينظمون وقفة احتجاجية بسبب تأخر صرف الرواتب

2020/11/08 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام موظفو دائرة بلدية كربلاء اليوم

الاحد وقفة احتجاجية مستنكرين تاخير

صرف رواتبهم للشهر الماضي

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