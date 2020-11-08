4 أجزاء في الدجاج لا ينصح بأكلها

2020/11/08 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الدجاج طبقا شائعا في النظام

الغذائي لكثير من الناس في مختلف دول

العالم، لكن تناول بعض أجزاء هذا الطائر

يمكن أن يضر الجسم.

وجاء في موقع “سوهو”، أن الكثير من

الطفيليات والبكتيريا تتواجد على ذيل

ا

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