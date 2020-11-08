نجاة اللاعب الدولي السابق صاحب عباس من حادث انقلاب عجلته على طريق بغداد ـ كربلاء

2020/11/08 | 12:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مطلعة، الاحد، عن نجاة

اللاعب الدولي السابق وعضو الهيئة

الإدارة لنادي كربلاء "صاحب عباس" من

حادث سير على طريق بغداد - كربلاء.

واوضحت المصادر لوكالة نون الخبرية، ان

"عضو إدارة نادي كربلاء (و

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