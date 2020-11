زيارة الرئيس

2020/11/08 | 12:23 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الكريم ياسر فرحة كبيرة حينما تجد رئيس الوزراء تاركا همومه ومشاغله وارتباطاته ووزراءه وذاهبا إلى ملعب الشعب بغية متابعة الوحدة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني ..حقا انها فرحة كونها تعني أن الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص لها اولوية من حيث الاهتمام الحكومي وهذه هي الامنية التي كنا نتمناها منذ عقود من الزمن

