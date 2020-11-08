"أمر غير مقبول".. نجم ألماني يهاجم أرسنال بسبب استبعاد أوزيل

2020/11/08 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد النجم الألماني، لوكاس بودولسكي، قرار مدرب نادي أرسنال، ميكيل أرتيتا، باستبعاد زميله السابق في منتخب المانشافيت، مسعود أوزيل، عن صفوف "المدفعجية".

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