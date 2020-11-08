تأييد نيابي لاضراب الموظفين: حق مشروع للضغط على الحكومة

2020/11/08 | 12:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت , الاحد , ان اضراب موظفي الدولة هو حق مشروع لان دفع الرواتب من أولى واجبات الحكومة تجاه موظفيها , مبينة ان الاضراب سيشكل ضغطا على الحكومة للاستجابة للمطالب.وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قيام موظفي الدولة بالاضراب هو حق مشروع كفله الدستور وان عدم دفع رواتبهم خلل ادري صريح للحكومة”، مؤكدة أن “أولى واجباتها الالتزام بدفع الرواتب للموظفين ” .وأضافت ان “التهديد بالاضراب سيشكل بالنسبة لنا كنواب عامل دعم وضغط على الحكومة لتوضيح مبالغ القرض الذي طلبت من البرلمان المصادقة عليه لكون المبلغ الذي طلبته الحكومة كبير جدا ولا يقترن بقوائم شفافة لابواب الصرف بشفافية ” .وبدأ الالاف من الموظفين في بغداد وعدد من المحافظات، اليوم الأحد، اضرابا عن الدوام بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي.



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