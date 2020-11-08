الكشف عن قيمة ما يمتلكه العراق من الذهب: انخفاض 0.3% خلال شهر واحد.. ماذا يعني ذلك؟

2020/11/08 | 12:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن المجلس العالمي للذهب، يوم الاحد، ان حيازة العراق من الذهب تمثل 8.5% من باقي عملاته الأُخرى، لشهر تشرين الثاني، في انخفاض عن الشهر السابق حيث كانت 8.8% من العملات الاخرى.

ونشر المجلس في تشرين الثاني جدولا لأحدث حيازات العالم للذهب حيث اظهر ان “العراق يمتلك 96.3 طناً من الذهب وهي تمثل 8.5% من باقي عملاته الصعبة الاخرى”، مبينا ان “هذه النسبة انخفضت مقارنة بالعملات الاخرى عن الشهر الذي سبقه التي كانت 8.8%”.

واضافت ان “اخر عملية شراء للعراق من الذهب كان في عام 2018 والتي بلغت 6.450 اطنان”، مبينا ان “العراق مازال يحافظ على المرتبة الخامسة عربيا والـ 38 عالميا من بين 100 دولة مدرجة في الجدول”.

ومن غير المفهوم سبب انخفاض نسبة امتلاك العراق من الذهب نحو 0.3%، فهو اما يعني ان العراق استهلك مجموعة مما يمتلكه من الذهب، او انه رفع كمية العملات التي بحوزته من خلال “طباعة العملة” على سبيل المثال.

واشار المجلس الى ان “كمية حيازات الدول من الذهب بلغت 35.106 الف طن، تأتي امريكا في صدارة هذه الدول بأكثر دول العالم امتلاكا للمعدن النفيس وبمقدار 8.133 اطنان، تليها المانيا وبمقدار 3.362 اطنان، وتاتي ثالثا ايطاليا وبواقع 2.451 طنين”.

وعربيًا، تمتلك السعودية أكبر احتياطي عربي من المعدن النفيس بمقدار 323 طنا في حين يمتلك لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة ثاني أكبر احتياطي عربي بـ 286.8 طن من الذهب.



في المرتبة الثالثة أتت الجزائر باحتياطي ذهب مقداره 173.5 طن.

ليبيا أتت في المرتبة الرابعة باحتياطي 116.6 طن وجاء العراق في المرتبة الخامسة بـ 96.2 طن.

مصر و الكويت حلتا في المرتبتين السادسة والسابعة باحتياطي ذهب بلغ 79.5 و 78.9 طن على التوالي.



في حين تمتلك قطر 42.2 طن من الذهب و الأردن 37.3 طن لتحتلا بذلك المرتبتين الثامنة والتاسعة عربيا.



بينما جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة باحتياطي 31.3 طن من المعدن النفيس.

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