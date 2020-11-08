رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة النهوض بالصروح الثقافية

2020/11/08 | 12:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم.

وأكّد رئيس الجمهورية أهمية مواصلة العمل ودفع عجلة الثقافة في البلد في مختلف الاختصاصات الفنية، وتقديم الدعم الى الأوساط الثقافية والأدبية، والنهوض بالمسارح والمنتديات والصروح الثقافية، الى جانب توفير الدعم الكامل للشباب الذين أثبتوا جدارتهم في الفعاليات والمهرجانات المحلية والدولية.

من جانبه، ثمّن الوزير حسن ناظم توجيهات رئيس الجمهورية واهتمامه المتواصل لواقع الثقافة، وقدم شرحاً لسيادته عن سير عمل الوزارة وخططها المستقبلية حول العمل الثقافي والحركة الأدبية والفنية في البلد.

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية‌

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