اقليم كوردستان..شفاء 52072 حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/11/08 | 12:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 83376 حالة اصابة، 30663 في اربيل ، 24123 في السليمانية، 25904 في دهوك، 2686 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 52072 حالة، 18730 في اربيل و18205 في السليمانية و12681 في دهوك و2456 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 2637 حالة، 743 منها في اربيل و1282 في السليمانية و506 في دهوك، و101 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 28667 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 11190 في اربيل و4636 في السليمانية و12707 في دهوك و124 في حلبجة.

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