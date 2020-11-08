المالية النيابية تكشف موعد تمرير قانون الاقتراض في البرلمان

2020/11/08 | 12:25 - المصدر: NRT عربية

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أموال في مصرف عراقي

فوتو: أرشيف

منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف عضو اللجنة المالية النيابية، احمد مظهر الجبوري، الأحد، عن موعد تمرير قانون الاقتراض في البرلمان.

وقال الجبوري، في بيان صحفي، اليوم، 8 تشرين الثاني 2020، ان هناك اجماعا برلمانيا على تخفيض أكثر لمبلغ الاقتراض خاصة بعد ان خفضت وزارة المالية المبلغ من 41 تريليون الى 31 تريليون دينار.

واضاف ان "البرلمان مع قانون يضمن رواتب الموظفين للاشهر المقبلة ودون اي مصاريف اخرى"، مبينا ان البرلمان سيمرر قانونا بمبلغ يقتصر على الرواتب فقط وان لايتجاوز 15 تريليون دينار.

واوضح انه " تم التوافق على هذا الامر فالقانون سيمضي للاقرار خلال جلسات الاسبوع الحالي".

وتابع الجبوري، ان الحكومة هي من تتحمل المسؤولية القانوني بتأخير الرواتب وليس البرلمان ولجنته المالية .

واشار الى ان اللجنة المالية تصر على ان يكون مبلغ الاقتراض للرواتب فقط دون ابواب صرف اخرى.

جدير بالذكر ان مجلس النواب انهى في جلسته مساء أمس السبت، القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

ر.إ

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