الخدمات النيابية : لن نسمح لأي جهة بعرقلة انجاز ميناء الفاو الكبير

2020/11/08 | 12:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أكد عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية النائب “برهان المعموري” اليوم الأحد ، لن نسمح لأي جهة في الدولة مهما علا منصبها بعرقلة انجاز ميناء الفاو الكبير.

وقال المعموري في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه : إن لجنة الخدمات والاعمار النيابية استضافت اليوم الأحد برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس “حسن الكعبي” وزير النقل “ناصر الشبلي” والكادر المتقدم في الوزارة بحضور لجنة التخطيط الاستراتيجي وعدد من اعضاء المجلس للوقوف على تطورات ملف تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير.

وأضاف المعموري : وجرى خلال جلسة الاستضافة التباحث حول أهم النقاط التي أثارت لغطاً كبيراً وأشرت شبهات كثيرة ومن أهمها التلاعب بالمواصفات الفنية التي وضعها المستشار الايطالي.

وأوضح المعموري : إن الإدارة الجديدة للشركة الكورية المنفذة للمشروع التي جاءت بعد وفاة المدير السابق طلبت تقليل الأعماق تدريجياً وتمديد مدة انجاز العمل فضلاً عن زيادة المبلغ المتفق عليه.

وتابع المعموري : إن المفاوضات ما تزال جارية مع الشركة الكورية حيث أن الجانب العراقي يشدد على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية وبالخصوص فيما يتعلق بالأعماق (19.8).

المعموري أكد : إننا لن نسمح لأي جهة في الدولة العراقية مهما علا منصبها بعرقلة انجاز ميناء الفاو الكبير بمواصفاته الفنية المتفق عليها كونه يتعلق بتقرير المصير الاقتصادي للبلاد ويحدد حاضر ومستقبل الاجيال القادمة.

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