الكاظمي مهنئا بايدن: نتطلع لتقوية الروابط الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن

2020/11/08 | 12:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتطلع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لتطوير وتعزيز العلاقات بين بغداد وواشنطن، حيث أعرب في تغريدة هنأ فيها الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كمالا هاريس، عن سعيه في تقوية الروابط الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة نحو مستقبل مبني على الاحترام المتبادل، وقيم التعاون المشترك والوثيق من أجل تجاوز التحديات ودعم السلم والامن، وتحقيق الاستقرار والازدهار.

اتقدم بالتهاني الى رئيس الولايات المتحدة الامريكية المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، واتطلع الى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا نحو مستقبل مبني على الاحترام المتبادل وقيم التعاون المشترك والوثيق من اجل تجاوز التحديات ودعم السلم والامن، وتحقيق الاستقرار والازدهار.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 7, 2020

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