2020/11/08 | 12:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القیادي في الجبھة العراقیة، أثیل النجیفي، الیوم الأحد (08 تشرین الثاني 2020 ،(أن السیاسة في العراق ستكون مختلفة بعد فوز جو بایدن بالرئاسة الأمریكیة.وقال النجیفي: إن “بایدن أكثر سیاسي أمریكي لدیھ علاقات مباشرة مع القیادات السیاسیة العراقیة، وھناك … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أثيل النجيفي: بايدن زار العراق 24 مرة ويعرف القيادات عن قرب وستكون السياسة الامريكية مختلفة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أثيل النجيفي: بايدن زار العراق 24 مرة ويعرف القيادات عن قرب وستكون السياسة الامريكية مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).