2020/11/08 | 12:30 - المصدر: سفن سكاي

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أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (8-11-2020)، عن نسبة استجابة الوزراء وأعضاء مجلس النوَّاب في الدورة الحاليَّة عن ذممهم الماليَّة، مؤكدة ارتفاع نسبة المُفصحين مقارنة بالأعوام المنصرمة إلى نسب غير مسبوقة.

دائرة الوقاية في الهيأة، أشارت في بيان تلقته قناة (7SKY) الفضائية إلى ارتفاع “نسبة المفصحين عن ذممهم المالية من أعضاء مجلس النوَّاب من (92%) بتاريخ (2020/10/13) إلى (96,6 %)، بعد إفصاح (15) نائباً عن ذممهم المالية”.

ونوَّهت “بارتفاع نسبة استجابة الوزراء المفصحين عن ذممهم المالية من (81.8%) بتاريخ (2020/10/13) إلى (95,4%) بعد إفصاح كلٍّ من وزيري الصحة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، فضلاً عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية (وزير المالية)، مُبيِّنةً أن جهود الهيئة أثمرت عن ارتفاع ملحوظ وغير مسبوقٍ في نسبة استجابة المكلفين مقارنةً بالأعوام السابقة.”.



انتهى.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تكشف نسبة إفصاح أعضاء البرلمان والوزراء عن ذممهم المالية 7 SKY TV.

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