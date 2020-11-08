المعارض العراقية تبحث مع (TUV) الالمانيه برنامج تسجيل المصانع والشركات ومنتجاتها الموردة للبلاد

2020/11/08 | 12:33 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]بحثت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، مع شركة (TUV) الالمانيه برنامج تسجيل المصانع والشركات ومنتجاتها الموردة للعراق وحسب العقد المبرم معها .

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