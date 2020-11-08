مصرف الرشيد يعلن إجراءً بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/11/08 | 12:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرشيد، الأحد، زيادة سحبات منافذ الماستر كارد لتكون 5 سحبات في اليوم بواقع 100 مليون مليون دينار للسحبة الواحدة.



وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الثاني 2020)، أن "التعليمات تضمنت أن يكون لدى صاحب المنفذ حساب جاري في المصرف".

ودعا البيان، كافة أصحاب المنافذ إلى "سحب المبالغ اللازمة لتغطية رواتب المتقاعدين والموظفين".

واعلن مصرف الرشيد في وقت سابق، عن مباشرته برفع رواتب المتقاعدين.

ودعا المصرف في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (5 تشرين الثاني 2020)، "كافة المتقاعدين المدني والعسكري مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات ومكاتب الدفع الالكتروني حين وصول الرسائل النصية لاستلام مستحقاتهم المالية".

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