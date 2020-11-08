من هم المرشحون لشغل المناصب العليا في ادارة بايدن؟

2020/11/08 | 12:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …وضعت صحيفة بولتيكو الامريكية قائمة كاملة باسماء المرشحين للمناصب الوزارية في حكومة الرئيس الامريكي المنتخب جون بايدن ، والذي اعلن في خطابه عن نيته ” بشفاء امريكا من انقساماتها الداخلية والخارجية وفايروس كورونا ” بحسب تعبيره.وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته /المعلومة/ أن ” من المتوقع ان يعلن بايدن الاسماء المرشحة يوم الاثنين والتي تتطلب موافقة الكونغرس قبل حصول تلك الاسماء على المناصب الوزارية التي ستتولاها”.واضاف ان ” المنصب الدبلوماسي الرفيع لوزارة الخارجية ربما سيكون من نصيب سوزان رايس والتي تتمتع بخبرة مستشارة الامن القومي السابقة وسفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة ، ولديها مجموعة واسعة من الخبرات المثالية للعمل كأكبر دبلوماسي أمريكي”، مبينا أن ” من بين الاسماء التي طرحت كمرشحين للخارجية السيناتور كريس كونز وكريس مورفي ، وكذلك نائب وزير خارجية أوباما وليام بيرنز”.وتابع أن ” المرشح الرئيسي لوزارة الدفاع الامريكية ميشيل فلورنوي.



وكيلة وزارة الدفاع السابقة في عهد أوباما ، لديها خبرة إدارية ونشطت في إيجاد مخططات لمساعدة البنتاغون على التفوق على الصين من الناحية التكنولوجية، كذلك عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي تامي داكويرث وسناتور رود آيلاند جاك ريد ، وكلاهما لديهما خبرة عسكرية ، وداكويرث كانت قد فقدت ساقيها في العراق”.وواصل أن ” المرشح الرئيسي لوزارة الخزانة هو السيناتور التقدمي البارز إليزابيث وارين ، لكن غير المرجح أن يسمح مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بذلك، ومع ذلك ، يبدو أن المرشح الأكثر ترجيحًا هو لايل برينارد ، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الذي شغل المنصب طوال جائحة كورونا ووزارة الخزانة في عهد أوباما”.وبين أن ” المرشح الرئيسي لوزارة العدل السيناتور دوج جونز وهو يشغل حاليا منصب المدعي العام للمنطقة الشمالية من ولاية الاباما ومن المحتمل أن يكون يواجه منافسة شديدة من نائب المدعي العام السابق في إدارة أوباما سالي ييتس التي جعلت بصمتها أيضًا في الدفاع عن الحقوق المدنية بينما رفضت للتوقيع على الأمر التنفيذي الذي يمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة من عدة دول عربية وقد طردها ترامب لاحقًا بسبب انشقاقها”.واشار الى أن ” من المرجح ان يتولى وزارة الامن الداخلي نائب وزير الأمن الداخلي السابق أثناء إدارة أوباما ، أليخاندرو مايوركاس ، وسيكون أول لاتيني يقود وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة إذا صادق مجلس الشيوخ الجمهوري على ذلك ، اما سفيرة الولايات المتحدة لدى الكيان الاسرائيلي فمن المرشحات الرئيسيات لهذا المنصب هي السفيرة السابقة للولايات المتحدة لدى الامم المتحدة ويندي شيرمان وهي التي ساعدت في مفاوضات الصفقة النووية الأصلية مع إيران بينما كانت تعمل كوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية خلال إدارة أوباما “.



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