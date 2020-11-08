وزير النفط يجتمع بالوفد السعودي .. حريصون على تطوير العلاقات في جميع المجالات

2020/11/08 | 12:44 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد وزير النفط حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية في جميع المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية ، والنفط والطاقة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبيئة وغيرها ، وبما يخدم المصالح المشتركة .

جاء ذلك خلال انطلاق اعمال اللجنة العراقية السعودية في بغداد.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل رئيس الجانب العراقي ، “ان هذا الاجتماع يأتي تواصلاً مع الاجتماعات السابقة بين الاشقاء ، نهدف من خلالها الى تفعيل مذكرات التفاهم على ارض الواقع ، فضلاً عن تعزيز ذلك في مشاريع جديدة في مجال الربط الثنائي للكهرباء وصناعة البتروكيماويات واستثمار الغاز وغيرها، وقد لمسنا من الجانب السعودي رغبة حقيقة للتعاون وتقديم الدعم اللازم .

من جانبة قال وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان عبر الدائرة التلفزيونية حرص المملكة على تطوير العلاقات واستدامتها مع الاشقاء بالعراق والعمل على الاسراع في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في جميع المجالات .

فيما اشار رئيس الوفد السعودي وزير الصناعة بندر بن ابراهيم الخريف الى اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ، معبراً عن امله في ان تفضى النقاشات الى مشاريع استثمارية مشتركة واعدة ، في المجالات كافة .

وكان الوفد السعودي قد وصل بغداد صباح اليوم الاحد لعقد اجتماع اللجنة العراقية السعودية .



ويضم الوفد مسؤولين من وزارات الطاقة والكهرباء والنفط والصناعة والبيئة وعدد من الشركات السعودية المهمة .

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