العمل تعلن شمول 2000 أسرة من البصرة براتب الحماية الاجتماعية

2020/11/08 | 12:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، شمول 2000 أسرة من محافظة البصرة براتب الحماية الاجتماعية.

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