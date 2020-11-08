أذربيجان تعلن سيطرتها على بلدة استراتيجية بكاراباخ

2020/11/08 | 12:45 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأحد، أن قوات بلاده سيطرت على بلدة شوشة الاستراتيجية في إقليم ناغورني كاراباخ.

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