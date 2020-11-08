نائب: داعش دمر 70% من ممتلكات مزارعي المناطق المحررة في العراق

2020/11/08 | 12:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، الاحد، أن تنظيم “ داعش” الاجرامي دمر 70% من ممتلكات مزارعي المناطق المحررة في العراق.وقال الكروي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “تنظيم داعش الارهابي دمر اكثر من 70% من ممتلكات مزارعي المناطق المحررة في العراق بعد حزيران 2014 من خلال استهداف منظومات الري والمضخات الزراعية والجرارات ناهيك عن حرق المزارع والمنازل وتدمير الابار الارتوازية”.واضاف الكروي، ان “جزء كبير من مزارعي المناطق المحررة عليهم قروض مالية قبل 2014 استلمت من الدولة من اجل تطوير الانتاج الزراعي وهم مطالبون الان بتسديد تلك القروض رغم انهم في وضع صعب جدا بالوقت الراهن بسبب تداعيات اجتياح مناطقهم من قبل داعش الارهابي”.ودعا الكروي الى “ضرورة اعطاء مزارعي المناطق المحررة فترة عامين كمهلة زمنية لتسديد ما بذمتهم من اموال للدولة مراعاة لاوضاعهم الانسانية الحالية خاصة وان اغلبهم كانت نسبة الاضرار التي لحقت به عالية جدا ويحتاج فترة اخرى لتعويض ما دمر”.انتهى/ 25 ف

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