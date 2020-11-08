التعليم تؤكد اعتماد موعدها لبدء دوام طلبة الجامعات وتوضح بشأن “التعليم المدمج”

2020/11/08 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد (08 تشرين الثاني 2020)، اعتماد موعدها لبدء العام الدراسي الجديد بالنسبة لطلبة الجامعات في 16 كانون الأول المقبل، فيما أوضحت بشأن حضور الطلبة بالصفوف.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العام الدراسي للدراسات العليا بدأ في 1 تشرين الثاني، وطلاب الدراسات باشروا دراساتهم، وحضورهم في الصفوف يكون 3 أيام بالأسبوع، لأن أعدادهم مسيطر عليها، وتخضع لخارطة وبائية جيدة، وأعدادهم لا تقاس بأعداد طلاب الدراسات الأولية".





وبشأن الدراسات الأولية، أوضح العبودي، أن "دوامهم سيكون في 16 كانون الأول، حسب التقويم الجامعي، وستعتمد آلية التعليم المدمج في الدراسات الإلكتروني".ولفت إلى "وجود مطالبات ترد من التخصصات التطبيقية، على أن يكون الحضور في الجامعات على مدى 3 أيام في الأسبوع، لكن لحد هذه اللحظة سيقتصر حضور الطلبة على مدى يومين بالأسبوع، وبحسب مؤشرات خلية الأزمة".





وبشأن حضور طلبة التخصصات الإنسانية، أكد المتحدث باسم الوزارة، أنها "مشمولة بالتعليم المدمج أيضاً، لأنها تضم دراسات عليا وأولية".وأشار إلى أن "المواد النظرية سيكون التعليم فيها إلكترونياً، بينما في المواد والتخصصات التي تحتاج إلى العامل التطبيقي، سيكون حضور الطلبة يقتصر على يومين في الأسبوع"، مؤكداً أن "المواد النظرية ستعتمد على التعليم الالكتروني، والمواد التطبيقية تحتاج إلى الحضور، بغض النظر عن التخصصات".

وأمس السبت، أكد بيان صادر عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الموافقة على بدء العام الدراسي الجديد في 29 من الشهر الحالي بالنسبة لطلبة الجامعات والمدارس.

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