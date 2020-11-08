سعد حافظ يرفض الاستمرار كمستشار للعنكوشي بعد إقالته من تدريب الديوانية

2020/11/08 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

رفض مدرب فريق الديوانية السابق، سعد حافظ الاستمرار، كمستشار فني لرئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي بعد إقالته من مهامه كمدير فني للفريق.

وقال حافظ في حديث لـ (بغداد اليوم):" للإمانة والكلام الواقعي فأن رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي كانت رغبته استمراري مع الفريق كمستشار فني بعد إقالتي من مهمة التدريب، الا انني رفضت لسبب واحد بعد أن ادركت أن إقالتي لم تكن منطقية".

واضاف:" ومساءً كرر العنكوشي رغبته، الا انني ابلغت المتصل بانني من المستحيل الاستمرار كمستشار من اجل كسب المال وأن عودتي الى منصب المستشار سيعرضني لكثير من الانتقادات، وفيه صعوبة كبيرة للتعامل مع اللاعبين".

وبين:" توقيع عقدي مع الديوانية كان هو الآخر فيه نوع من الرفض واخبرتهم بأنني سأكون مدربا وقتياً لحين جلب مدرب للفريق، لكن كان هناك اصرار من ادارة الديوانية بالتوقيع قبل مباراة النجف في الجولة الاولى من الدوري، الا ان خسارتنا مع الكرخ وفق الظروف التي تخللت المباراة هي من جعلت الادارة تتخذ قرار الاقالة".

وكان فريق الديوانية قد خسر لقاء الكرخ صفر – 2 في الجولة الثالثة من منافسات دوري الكرة الممتاز في مباراة جرت على ملعب كربلاء يوم الجمعة الماضي.

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