2020/11/08 | 13:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أطلقت المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، صواريخ تجريبية باتجاه بحر غزة.وأفادت مصادر فلسطينية أن المـقـاومة أُطلقت صاروخين تجريبيين تجاه البحر.من جانبها ذكرت مصادر عبرية، أن الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أطلقت عدة صواريخ تجريبية باتجاه البحر.وادّعت المصادر أن “كتائب القسام” أطلقت الصواريخ التجريبية في إطار تحسين قدراتها الصاروخية.يذكر أنّ المقاومة الفلسطينية لم توقف صواريخها التجريبية باتجاه البحر منذ انتهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في العام 2014.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المـقـاومة الفلسطينية تُطلق صاروخين تجريبيين تجاه بحر غزة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المـقـاومة الفلسطينية تُطلق صاروخين تجريبيين تجاه بحر غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).