المباحثات العراقية - السعودية في بغداد: الرياض تبحث عن مشاريع ’واعدة’ (صور)

2020/11/08 | 13:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بدأ اجتماع اللجنة العراقية - السعودية العليا، الأحد، برئاسة بعد وصول وفد سعودي إلى العاصمة بغداد صباح اليوم.



وقالت وزارة النفط في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الثاني 2020)، إن "وزير النفط أكد خلال الاجتماع، حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية في جميع المجالات ومنها الاقتصادية والاستثمارية، والنفط والطاقة والصناعة والزراعة والصحة والتعليم والبيئة وغيرها، وبما يخدم المصالح المشتركة".

وتابع الوزير وفقا للبيان، أن "هذا الاجتماع يأتي تواصلاً مع الاجتماعات السابقة بين الاشقاء، نهدف من خلالها الى تفعيل مذكرات التفاهم على ارض الواقع، فضلاً عن تعزيز ذلك في مشاريع جديدة في مجال الربط الثنائي للكهرباء وصناعة البتروكيماويات واستثمار الغاز وغيرها، وقد لمسنا من الجانب السعودي رغبة حقيقة للتعاون وتقديم الدعم اللازم".

من جانبة قال وزير الطاقة السعودي الامير عبد العزيز بن سلمان عبر الدائرة التلفزيونية بحسب البيان، "حرص المملكة على تطوير العلاقات واستدامتها مع الاشقاء بالعراق والعمل على الاسراع في تنفيذ مشاريع التعاون الثنائي في جميع المجالات".

وأشار رئيس الوفد السعودي وزير الصناعة بندر بن ابراهيم الخريف وفق البيان، "الى اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، معبراً عن امله في ان "تفضى النقاشات الى مشاريع استثمارية مشتركة واعدة ، في المجالات كافة".

وكان الوفد السعودي قد وصل بغداد صباح اليوم الاحد لعقد اجتماع اللجنة العراقية السعودية .



ويضم الوفد مسؤولين من وزارات الطاقة والكهرباء والنفط والصناعة والبيئة وعدد من الشركات السعودية المهمة.

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