2020/11/08 | 13:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والذي جرت خلاله مناقشة آخر تطورات جائحة كورونا في العراق، والجهود الحكومية المبذولة لمواجهتها، ودور وزارة الصحة بتوفير المستلزمات الطبية والعلاجية، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحدد موعد بدء الدراسة ويسمح بدفع المستحقات المالية لشراء لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحدد موعد بدء الدراسة ويسمح بدفع المستحقات المالية لشراء لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).