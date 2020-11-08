2020/11/08 | 13:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال اسابيع قليلة.. جنرال الكتريك تنجز اربع محطات كهربائية في ثلاث محافظات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/08 | 13:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال اسابيع قليلة.. جنرال الكتريك تنجز اربع محطات كهربائية في ثلاث محافظات) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال اسابيع قليلة.. جنرال الكتريك تنجز اربع محطات كهربائية في ثلاث محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).