2020/11/08 | 13:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن نادي الطلبة عن نيته التعاقد مع مهاجم محترف على مستوى عال خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الطلبة يشخص نقطة ضعف الفريق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الطلبة يشخص نقطة ضعف الفريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).