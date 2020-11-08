جنرال الكتريك: إدخال أربع محطات فرعية في العراق للخدمة قبل نهاية 2020

2020/11/08 | 13:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بغداد} اعلن مدير العمليات في شركة جنرال الكتريك لحلول شبكة الطاقة في العراق والخليج محمد بنودي، اليوم الأحد، ان الاسابيع المقبلة ستشهد ادخال اربع محطات فرعية في ثلاث محافظات الى الخدمة.

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