وفد منتخب الشباب يصل العاصمة القطرية الدوحة

2020/11/08 | 13:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الولايات المتحدة: 10ملايين إصابة جديد بكورونا

إرتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الولايات المتحدة والذي يقرب من 10 ملايين إصابة ، في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 237,019 حالة

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