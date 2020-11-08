الزراعة توضح بشأن فيروس الاسماك الجديد وأسبابه - عاجل

2020/11/08 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، اليوم الاحد، أن الفيروس الذي أصيب بعض الأسماك في عدد من محافظات البلاد، هو "الكوي هيربس"، لافتا إلى أن بابل أكثر محافظة ظهرت فيها الإصابة نتيجة وجود تلوث.





وقال النايف في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الفيروس ظهر في عام 2018 في محافظة بابل وتسبب بنفوق مئات الاف من الاسماك، والعام الحالي ظهر أيضا في بابل وبعد إجراء الفحوصات المختبرية تبين أنه ذات الفيروس الكوي هيربس، وباشرنا في التعقيم وتعليم طرق الوقاية للمربين"، مبينا أن "الفيروس لا يتوفر له علاج فقط المعقمات وطرق الارشاد".





وأوضح أن "الفيروس يصيب الأسماك ما بين فصلي الخريف والربيع، يستمر ما بيه (10-15) يوما، ومن أسباب تفشيه هو اكتظاظ الأحواض السمكية في وحدة المساحة المستخدمة، وكذلك سوء التربية من قبل بعض المربين"، لافتا إلى أن "الفيروس ينتشر عن طريق التلامس وخاصة في الاقفاص العائمة لان المياه فيها تنتقل بسرعة لذلك ينتقل من موقع إلى أخر على عكس الأقفاص الطينية".





وأكد أن "الإصابات في الغالب تكثر في الأحواض غير المجازة رسميا لعدم اتباع الطرق الصحيحة في التربية ووجود طبيب بيطري يشرف على الأسماك"، منوها إلى أن "تلك القفاص تنتشر في منطقة المسيب في محافظة بابل في الغالب".





وأشار إلى ان "الفيروس يقتل الأسماك لكنه لا يؤثر على الإنسان أطلاقا"، مطالبا مربي الأسماك بـ"ضرورة تخفيف الأحواض، والالتزام بالارشادات الوقائية".





وكشفت دائرة البيئة في ديالى، في وقت سابق اليوم الأحد (8 تشرين الثاني 2020)، عن نتائج التحقيق حول نفوق أحواض الاسماك في ناحية جديدة الشط، شمال غرب بعقوبة، فيما سجل المستشفى البيطري بالمحافظة أول إصابة بالفيروس لأسماك في نهر دجلة.

وقال مدير بيئة ديالى عبد الله هادي الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء دوائر حكومية متعددة بينها الزراعة والمستشفى البيطري والأمن الوطني للاطلاع بشكل فوري عن نفوق أحواض الأسماك الموجودة في نهر دجلة قرب منطقة البو عبدي في ناحية جديدة الشط (30 كم شمال غرب بعقوبة)".

وأضاف، أن "اللجنة رصدت نفوق أكثر من خمسة الاف سمكة كفية بعمر ثلاثة أشهر بالحقل الاول المكون من خمسين قفصاً عائماً، ونفوق أكثر من ألف سمكة كفية بالحقل الثاني المكون من 30 قفصاً بعمر ثلاثة أشهر الذي يبعد مئة متر عن الحقل الأول بنفس عامود النهر".

وأشار مدير بيئة ديالى، أنه "تم ملاحظة عدم إصابة الاسماك الكبيرة المرباة بالأقفاص الملاصقة للأقفاص المصابة، كما تم قياس نسبة الاوكسجين المذاب حقليا وجلب نماذج من مياه الاقفاص لإجراء باقي الفحوصات بالمختبر وعند معاينة الاسماك المصابة لوحظ وجود تعفن بالغلاصم، مشيرا الى انه، تم التأكيد على أصحاب الاقفاص بعدم رمي الأسماك النافقة في النهر وعدم نقلها إلى أماكن أخرى وطمرها داخل حفر واستخدام مواد مطهرة لكافة الاقفاص التي ظهرت فيها الإصابة".

فيما أشار مدير المستشفى البيطري في ديالى محمود الشمري إلى أن "سبب هلاك الأسماك في أحواض نهر دجلة يعود لإصابتها بمرض KHV (التهاب الغلاصم الفيروسي) وهي أول إصابة تسجل رسميا في ديالى، لافتا إلى أن المرض لا يتنقل للإنسان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة توضح بشأن فيروس الاسماك الجديد وأسبابه - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة توضح بشأن فيروس الاسماك الجديد وأسبابه - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).