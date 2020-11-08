"قبل موقعة السيتي".. كلوب يتحدث عن المباراة: نحن لا ندرس علم الصواريخ

2020/11/08 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

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طالب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، لاعبيه بمجموعة بمجموعة من القرارات والامور الحاسمة قبل مباراة اليوم أمام مانشستر سيتي.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم ضيفه ليفربول، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد يورجن كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، صباح اليوم الأحد، أنه "حذر اللاعبين بشدة من مباراة من عدم التركيز في مباراة اليوم".

وقال كلوب، إن "عدم التركيز بنسبة 100% في مباراة اليوم، يجعلنا نفقد نقاط المباراة، لأننا نركز في كل مباراة على حده".

وتطرق للحديث عن مباراة الدوري الثاني في الموسم الماضي، أمام الفريق التي انتهت بـ(4-0) للسيتي، قائلًا: "لعبنا بشكل جيد ورغم ذلك لم نسجل، هكذا بدأ الأمر للجميع بعد هذه النتيجة لكنها لم تكن أكبر هزيمة في مسيرتي التدريبية".

وعلق خلال الحديث، على النتائج والفوز التي حققها أمام نظيره المدير الفني جوارديولا، قائلًا: "القدر جعلنا نتواجه كثيرًا في الفترة الماضية، لكنني سعيدًا لأننا لا نلتقي كل مباراة، لأكون صادقًا، بسبب القيمة الفنية التي يمتلكها فريقه".

وأوضح: "لا اهتم بالأرقام القياسية، ولكن أعلم جيدًا أننا لم نخسر كل المباريات ضدهم لكنها كانت مواجهات صعبة، ويجب علينا أن ننظم أنفسنا بشكل جيد".

واختم يورجن كلوب، حديثه، قائلًا: "نحن لا ندرس علم الصواريخ، ولكن درسنا المباراة والفريق المنافس بشكل، واعلم جيدًا أنها مباراة صعبة للغاية، والفترة الحالية نعاني بسب الضغط".

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