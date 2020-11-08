2020/11/08 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ وفد وزاري سعودي، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن الفضلي، زيارة رسمية للعراق.

وقالت وكالة الانباء السعودية في تغريدة على تويتر إن الزيارة تأتي في إطار الاعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة.وتشمل اجتماعات اللجان المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي العراقي مناقشة التقدم في الموضوعات والأنشطة المرتبطة بأعماله، وأبرز ما تم إنجازه والاتفاقيات الموقعة بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية كافة، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة ..



وفد وزاري يبدأ اليوم زيارة رسمية للعراق يلتقي خلالها رئيس الوزراء العراقي ، ورئيس مجلس النواب.https://t.co/dLWY2oMa0Q#واس_عام pic.twitter.com/5FUOw5kP76

— واس العام (@SPAregions) November 8, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد سعودي يجري زيارة رسمية إلى العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد سعودي يجري زيارة رسمية إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).