وزير الصحة: موسم الشتاء وتهاون المواطنين سيفاقم إصابات كورونا

2020/11/08 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، من زيادة الإصابات بفيروس كورونا خلال موسم الشتاء.

وأعرب التميمي، في تصريح عن مخاوفه من اتساع الإصابات مع بدء موسم الشتاء وتهاون المواطنين بالالتزام بتعليمات الوقاية الذي قد يؤدي الى زيادة نسبة الاصابات، ولا سيما مع تزايد الاصابات بكورونا في دول العالم ودول الجوار.

وقال التميمي إن العراق لا يزال في الموجة الأولى ومنذ ثلاثة أشهر يسجل نسب شفاء أما أعلى أو متساوية مع حالات الاصابات، والوضع تحت السيطرة حتى اللحظة في ما يخص إجراءات وزارة الصحة.

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