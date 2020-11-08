2020/11/08 | 13:23 - المصدر: عين العراق

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الأحد 8 نوفمبر 2020 | 01:04 مساءً | عدد القراءات : 13

وفد سعودي یصل بغداد

وصل وفد وزاري سعودي، الاحد، الى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في الاجتماعات التنسیقیة العراقیة السعودیة.

وقال مصدر، ان"الوفد السعودي ضم عدد من الوزراء السعودیین بما فیهم وزیر الطاقة، ممثل وزارة الاستثمار وبحضور من السفیر السعودي لدی بغداد".

وقد سبق زیارة وفد وزاري عراقي الریاض و عقد اتفاقیات في مختلف المجالات فیما بینهم الطاقة و الاستثمار و التعلیم

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