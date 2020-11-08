الإنترنت بدلا من البريد.. انتخابات 2020 تفتح الباب أمام

2020/11/08 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "باعتبارها أقدم ديمقراطية في العالم، فإن الولايات المتحدة بحاجة لترسيخ ديمقراطيتها للعالم"، هكذا قالت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تعليقا على الجدل الدائر في نتيجة الانتخابات الرئاسية في البلاد.

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