وزير الصحة يحذر: مخاوف من اتساع إصابات كورونا مع بدء موسم الشتاء

2020/11/08 | 13:27 - المصدر: NRT عربية

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وزير الصحة حسن التميمي

فوتو: أرشيف

منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حذر وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الأحد، من زيادة الإصابات بفيروس كورونا في موسم الشتاء، مؤكدا أن العراق لايزال في الموجة الأولى للوباء.

وقال التميمي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 8 تشرين الثاني 2020، إن "العراق لا يزال في الموجة الأولى ومنذ ثلاثة أشهر يسجل نسب شفاء أما أعلى أو متساوية مع حالات الاصابات، والوضع حتى الآن تحت السيطرة في ما يخص إجراءات وزارة الصحة".

وأضاف ان" هناك مخاوف من اتساع الإصابات مع بدء موسم الشتاء وتهاون المرضى أو المواطنين بالالتزام بتعليمات الوقاية الذي قد يؤدي الى زيادة نسبة الاصابات، ولا سيما مع تزايد الاصابات بكورونا في دول العالم ودول الجوار كالأردن وايران وتركيا".

وأوضح أنه "مع انتشار الوباء العالمي وزيادة الاصابات وحالات الوفيات، فإن نسبة الشفاء في العراق بلغت 86 بالمئة وهذا مؤشر جيد، ولكننا نحتاج إلى تعاون المواطن للسيطرة على هذا الوباء".

ر.إ

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