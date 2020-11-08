العراق وكوريا الجنوبية يتجهان إلى توقيع اتفاقية تتضمن تصدير 250 الف برميل يوميا

2020/11/08 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداديتجه العراق وكوريا الجنوبية إلى المصادقة على الاتفاقية بين البلدين لشراء كوريا الجنوبية 250 الف برميل يوميا من النفط العراقي وبأسعار السوق العالمية.

وقال مصدر حكومي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن العراق بطور المصادقة على اتفاقية بين العراق وكوريا الجنوبية تنص تصدير اكثر من 250 الف برميل يوميا إلى الشركات النفطية الكورية الجنوبية وحتى اذا حدثت ظروف قاهرة في السوق النفطية العالمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تمنح الشركات الكورية الجنوبية الأولوية لشراء النفط العراقي مهما كانت الظروف.





وأكد أن الاتفاقية تنص على بيع سعر برميل النفط بالسعر العالمي.





من جهة أخرى، قال النائب عمار طعمة، إن الاتفاقية تذكر في حالة حدوث حالة طارئة تؤثر في سوق النفط الدولية فان الأولوية لحقوق الشراء تعطى للشركات الكورية لتجهيزها بما لا يقل عن (٢٥٠) الف برميل يوميا وهذا الالتزام ليس بالضرورة ينفع العراق فقد تكون عروض غير الشركات الكورية في مثل تلك الظروف انفع ايرادا للعراق وقد تحصل تقلبات في السوق كما حصل الان في كورونا وتم تخفيض التصدير بنسبة ١/٣ كمياته فلماذا تحديد رقم من الإنتاج قد يحرجنا الالتزام بتوفيره لهم ؟".





وأضاف أن مشروع هذا القانون صوت عليه مجلس الوزراء سنة ٢٠١١ حسب الأوليات وبعد ٩ سنوات يرسل للبرلمان للمصادقة عليه فأين كانت الحكومات عنه وهل بقي موقف الطرف الآخر كوريا الجنوبية نفسه مع تأخر الإجابة بالموافقة على الاتفاقية طيلة هذه السنوات.





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