وزارة المالية مطالبة بخفض اضافي.. على أي مبلغ سيستقر قانون الاقتراض؟

2020/11/08 | 13:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، عن مبلغ الاقتراض في قانون تمويل العجز المالي يتراوح بين 10- 15 تريليون دينار، فيما أشارت إلى تحركها لجمع معلومات من الحكومة تمهيدا للتصويت على القانون.

وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريحات صحافية، إن “مجلس النواب انجز، امس السبت، القراءة الثانية لقانون تمويل العجز المالي المسمى بالاقتراض، واستمع إلى اراء وملاحظات اعضاء البرلمان بشان القانون”.

وأضاف أن “اللجنة المالية النيابية ستتحرك لجمع معلومات من الحكومة لأعداد القانون بصيغة مناسبة تمهيدا للتصويت على قانون الاقتراض في جلسة الخميس المقبل”.

وبين الصفار، أن “الموافقة على قانون تمويل العجز المالي سيكون بالنسبة تتراوح بين 10- 15 تريليون دينار لتأمين النفقات الضرورية ورواتب الموظفين للاشهر الثلاثة الاخيرة للعام 2020”.

وسيتعين على وزارة المالية تخفيض اموال الاقتراض20 تريليون اضافي بعد ان خفضته تريليونا واحدًا إلى 31 تريليون دينار يوم امس بناء على طلب من البرلمان.

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