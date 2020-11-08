رويترز: ردود افعال من مواطنين عرب ازاء فوز بايدن 

2020/11/08 | 13:32 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مترجم ل7sky

بغداد / الرياض (رويترز) – هنأ الزعماء العرب جو بايدن بفوزه في الانتخابات لكن بعض الناس في الشرق الأوسط عبروا عن تشاؤمهم بشأن السياسة الأمريكية حتى لو اتبع نهجا دبلوماسيا بدلا من نهج الرئيس دونالد ترامب الفاضح للتعامل مع مشاكل المنطقة التي لا تعد ولا تحصى.



كنت على يقين من أن ترامب لن يصل لولاية ثانية.



كان معاديًا جدًا تجاه الجميع تقريبًا.



هذا ما قاله عادل سلمان (40 عاما) مدرس اللغة الانكليزية في مدرسة ثانوية في بغداد “انه (اكثر) مناسبا ليكون زعيم مافيا من رئيس الولايات المتحدة”.

“دعونا ننتظر ونرى رئاسة بايدن.



وأنا أقول لكل العراقيين لا تحسبوا دجاجاتكم قبل أن تفقس.



هل بايدن أفضل للعراق؟ دعونا ننتظر ونرى أفعاله”.

قد يواجه بايدن بعضًا من أكثر تحديات السياسة الخارجية تعقيدًا في المنطقة: من الحروب في ليبيا واليمن إلى طمأنة حلفاء الولايات المتحدة في الخليج العربي بأن واشنطن يمكن أن تحميهم من عدو إيران ، على الرغم من أنه قال إنه سيعود إلى الاتفاقيه النوويه الدوليه مع طهران.

وقال محمد العنيزي ، سائق سعودي في شركة أوبر ، “كان ترامب صديقنا لقد أحب السعودية وحماها من الأعداء.



لقد قيد إيران.



بايدن سيطلق سراح إيران مرة أخرى وهذا سيضر بنا وعلى المنطقة بأسرها

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