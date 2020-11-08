برشلونة يكشف عن إصابة قوية لفاتي

2020/11/08 | 13:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلن برشلونة رسميًا طبيعة إصابة نجمه الشاب، أنسو فاتي، التي تعرض لها خلال الفوز على ريال بيتيس (5-2)، اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة لليجا.

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