2020/11/08 | 13:39 - المصدر: الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دونالد ترمب: لم يسمح للمراقبين بالدخول لغرف العد والفرز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/08 | 13:39.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دونالد ترمب: لم يسمح للمراقبين بالدخول لغرف العد والفرز) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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