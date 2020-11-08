عضو بالاقتصاد النيابية: البطالة المقنعة ملأت الجهاز الحكومي.. الإصلاح يبدأ بمعالجتها

2020/11/08 | 13:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ندى شاكر، الأحد (8-11-2020)، إلى معالجة البطالة المقنعة في الجهاز الحكومي التي تجاوزت حد التخمة، على حد وصفها.

وقالت شاكر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجوء إلى القرارات الارتجالية في حل الأزمة المالية التي يمر فيها البلد، أو البطالة المقنعة في بعض مؤسسات الدولة غير المنتجة، سيعمق الأزمة أكثر من المساعدة في حلها".

وأضافت، أن "تلك البطالة سببها تعطيل عمل المؤسسات المنتجة، بالتالي تلك المؤسسات تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة المالية العامة للبلد"، مشددة على ضرورة "استشارة الخبراء الاقتصاديين لترشيق الجهاز الحكومي وتحسين الإدارة وزيادة الإنتاج".

وطالبت النائبة "البدء بالإصلاحات الحكومية عن طريق معالجة البطالة المقنعة في الجهاز الحكومي التي تجاوزت حد التخمة".

وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، أكد في وقت سابق أن أكثر من 10% من الموظفين بالعراق فضائيون ومزدوجو رواتب.

وقال علاوي في تصريح صحفي، إن "الوضع الاقتصادي سيء ونعمل على تقويته من خلال موارد غير نفطية"، لافتاً إلى أن "أكثر من 10 من الموظفين في الدولة العراقية هم فضائيون ومزدوجو رواتب".

وأضاف، أن "رئيس الحكومة الحالية، مصطفى الكاظمي، لا يتحمل ما يمر به العراق"، مبيناً أنه "لا يمكن تحميل حكومته المشاكل المالية التي عصفت بالبلاد".

وأكد علاوي، أن "الحكومة تحارب الفساد بكل قوة في كافة مؤسسات الدولة"، مبينا أن "الوضع الاقتصادي سيء والحكومة تتجه للعمل على تقوية الاقتصاد العراقي بالاعتماد على الموارد غير النفطية وتعظيمها".

وفي وقت سابق، اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية، النائب منار عبد المطلب، بأن العمالة الاجنبية الوافدة تسببت بارتفاع نسبة البطالة في العراق الى 15%.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "معدلات دخول العمالة الاجنبية الوافدة للعراق كبيرة جدا في السنوات الاخيرة خاصة للشركات النفطية في جنوب البلاد واعدادهم بالآلاف"، لافتة الى أن "نسبة كبيرة منهم لا يجري تدوين دخولهم بشكل رسمي وموثق للتملص من دفع الضرائب وهذا يمثل مؤشر خطيراً يجب الانتباه له".

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